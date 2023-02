CAT S75 přináší robustnost, satelitní komunikaci a 5letou podporu

Fotografie: CAT

CAT dnes představil svůj nejvybavenější odolný telefon, který je současně zaměřen i na to, aby vás spojil se světem odkudkoliv na Zemi. Ale nepředbíhejme. Novinka má typický vzhled pro telefony s výrazně zvýšenou odolností, což není překvapivé. Novinka plní certifikaci IP68 a IP69K, což znamená, že je zcela odolný proti prachu a výrazně odolný proti vodě. Konkrétně vydrží 35 minut až v 5metrové hloubce.

Dostalo se také na specifikaci MIL 810, která zaručuje, že telefon odolá velkým teplotním extrémům od - 30 °C do 75 °C. CAT S75 byl také testován pádem z výšky 1,5 metru na ocelové materiály. Chráněn je samozřejmě i displej, a to sklíčkem Gorilla Glass Victus. Konkrétně jde o 6,58" IPS panel s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí.

Výkon je svěřen do rukou procesoru Dimensity 930 od MediaTeku a 6GB RAM. Pro data je připravena 128GB interní paměť a nechybí podpora paměťových karet. Jisté zklamání přichází v případě prostředí. Výrobce se neobtěžoval telefon osadit aktuálním systémem, je nutné vzít zavděk Androidem 12. Potvrzen je však příchod verzí 13 a 14, nicméně to bude konečná. O něco lepší to bude s bezpečnostními záplatami, v jejich případě je bude telefon dostávat po dobu 5 let.

„Posledních 10 let nastavujeme standardy pro odolné telefony jak z hlediska spolehlivosti, tak inovací. A s hrdostí mohu říci, že s CAT S75 opět zvedáme laťku. S75 má všechny špičkové odolné vlastnosti, které byste očekávali od telefonu CAT, v kombinaci s ultrarychlým 5G a přímým připojením k satelitu. S75 nabízí zcela novou úroveň odolnosti mobilní komunikace, které se jiné smartphony prostě nemohou rovnat. Toto je nejlepší telefon CAT, jaký jsme kdy vyrobili,“ říká Richard Wharton, spoluzakladatel společnosti Bullitt Group.

CAT S75 s Bullitt Satellite Messenger poskytuje nepřerušitelné spojení s kolegy, přáteli a rodinou, kdykoli se ocitnete na okraji pokrytí signálem. CAT S75 má také podporu Android Enterprise a testovanou kompatibilitu s předními řešeními EMM.

Bullitt Satellite Messenger je první satelitní NTN založená na standardech 3GPP neboli „direct-to-satellite“ messaging služba pro mobilní telefony. Nový CAT S75 využívá čip MediaTek NTN a Bullitt Satellite Messenger pro přístup k síti geostacionárních satelitů, které poskytují dostupné a nepřetržité mezinárodní pokrytí.

Odesílání a přijímání zpráv nebo odesílání SOS žádosti o pomoc přes satelit vyžaduje předplatné a zařízení podporující NTN. Ale kdokoli, na jakémkoli telefonu, může přijmout zprávu od někoho, kdo používá službu Bullitt Satellite Messenger. Dostanou ji jako SMS a mohou odpovědět stažením bezplatné verze aplikace Bullitt Satellite Messenger pro iOS nebo Android, která je k dispozici v App Store nebo Play Store.

Kromě satelitní komunikace zvládá telefon i běžné sítě 5G, 4G a samozřejmě Wi-Fi. Na zádech mobilu jsou tři fotoaparáty: hlavní 50megapixelový hlavní, 8megapixelový ultraširokoúhlý a 2megapxielový makro snímač. Kapacita baterie disponuje 5 000 mAh a nabíjení je umožněno drátově i bezdrátově, vždy výkonem maximálně 15 W.

CAT S75 se dostane také na český trh za 14 999 Kč, přičemž v této ceně je zahrnutá 3měsíční bezplatné zkušební verze tarifu Bullitt Satellite Messenger Essentials, který obsahuje až 30 zpráv prostřednictvím satelitní komunikace za měsíc.