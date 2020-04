Budoucí telefony Redmi by mohly disponovat certifikací IP68

Generální ředitel Redmi a viceprezident společnosti Xiaomi, Lu Weibing, uvedl na Weibo (který zachytil server ithome.com), že bychom se v budoucnu mohli dočkat smartphonů s certifikací zvýšené odolnosti IP68.

Lu Weibing says IP53 for the Redmi K30 Pro is sufficient - social media users disagree and persuade him to consider IP68 for future Xiaomi and Redmi smartphones https://t.co/iMni77ACIP #notebookcheck #news #tech