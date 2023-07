Budoucí řada Xiaomi 14 se ponese v duchu Snapdragonu 8 Gen 3

Fotografie: Xiaomi

Xiaomi má ve svém portfolio aktuálně nejvybavenější řadu 13, do které nejnověji přibyl naprosto špičkový model 13 Ultra. Nově se spekuluje o představení řady 13T, která by měla přinášet mnohé funkce vlajkových modelů, avšak do o něco nižších cenových pater. Ani to však nebrání prvním spekulacím přiblížit chystanou řadu Xiaomi 14, o které informace unikají na sociální síti weibo.com.

První informace nepřekvapivě odkrývají možný procesor. Mělo by se jednat o Snapdragon 8 Gen 3, který by Qualcomm měl představit na sklonku roku. Půjde opět o vrcholný typ, který se objeví v nejednom vlajkovém modelu napříč různými výrobci. Xiaomi by se však mělo již tradičně zařadit mezi výrobce, kteří nový procesor nasadí mezi prvními.

Další známé informace se točí kolem baterií a nabíjení. V tomto bodě je nutné říci, že Xiaomi opět chystá dvě varianty, a to 14 a 14 Pro. Základní verze by měla nabízet baterii s kapacitou 4 860 mAh a podporovat 90W drátové nabíjení. Dostane se i na bezdrátovou variantu s výkonem 50 W. Verze s přídomkem Pro na tom bude o něco lépe. Kapacita baterie se má zaokrouhlit na 5 000 mAh a drátové nabíjení potěší 120 W. Bezdrátové nabíjení bude shodné, tedy s 50 W. V tuto chvíli další informace nejsou známé, což ostatně není nic podivného. Do představení totiž zbývá možná i půl roku.