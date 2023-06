Xiaomi připravuje novinky 13T a 13T Pro. Na co by měly lákat?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Xiaomi v polovině roku představuje další modely z vlajkové řady, letos se tedy očekává duo Xiaomi 13T a Xiaomi 13T Pro. Oba telefony mají být vzhledově velmi podobné a rovněž rozměry by se neměly nijak lišit. Naznačují to údajně shodné displeje s úhlopříčkou 6,67". Má jít o AMOLED panely se 144Hz obnovovací frekvencí. V případě varianty 13T Pro se očekává nasazení Snapdragonu 8 Gen 2, u standardní 13T by mělo jít o procesor Dimensity 9200.

Verze Pro by měla lákat na 12GB RAM a 512GB úložiště, klasická verze se spokojí s 8GB RAM a 256GB úložištěm, takové informace alespoň zveřejnil uživatel snoopyTech na Twitteru. Obě chystané novinky mají mít baterii s kapacitou 5 000 mAh a podporovat 67W drátové nabíjení, respektive 120W drátové nabíjení u varianty Pro.

Předběžně se očekává, že se novinky představí 1. září, tedy zhruba za dva měsíce. Xiaomi 13T by se mělo prodávat za zhruba 17 tisíc korun včetně daně, zatímco Xiaomi 13T Pro bude dle očekávání dražší, spekuluje se o ceně kolem 22 tisíc korun s daní.