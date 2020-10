Fotoaparát pod displejem u Galaxy S21? Kdepak, až u Galaxy Z Fold3

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Nástup telefonů s čelním fotoaparátem pod displejem by měl ve velkém započít v roce 2021. Prvenství však již nikdo nevezme ZTE AXON 20 5G, který byl představen zkraje září. Napřesrok se hodlá zapojit také Samsung. Očekávalo se, že bychom výsledek jeho úsilí mohli vidět už v budoucí vlajkové lodi Galaxy S21 (ačkoliv nakonec zřejmě půjde o Galaxy S30). Dle nejnovější informací od thelec.kr se však příští vlajková loď bude muset bez vymoženosti, kterou je fotoaparát pod displejem, obejít.

Samsung údajně pracuje na vylepšení technologie. Z důvodu delšího vývoje se tak v řadě Galaxy S21 (Galaxy S30) setkáme s dnes běžným průstřelem. Neznamená to však, že by Samsung nabral nějaké výraznější zpoždění. Fotoaparát pod displejem by se měl objevit příští rok v prémiovém modelu Galaxy Z Fold3 s ohebným displejem. Ten přímo naváže na povedený Galaxy Z Fold2, který jsme pro vás nedávno podrobně otestovali.