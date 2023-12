Blíží se výkonné OnePlus 12R. Představí se za necelý měsíc

Fotografie: OnePlus

Značka OnePlus nedávno oslavila své 10. narozeniny a při té příležitosti si nadělila novou vlajkovou loď OnePlus 12. Jelikož však zatím proběhla jen čínská premiéra, dočká se i zbytek světa samostatného představení. To proběhne v lednu a aby to nepůsobilo poněkud fádně, přichystá si výrobce ještě jeden nový telefon, a to OnePlus 12R.

Definitivní potvrzení proběhlo skrze sociální síť X, kde zveřejnil výrobce rovněž krátké video. V něm můžeme vidět telefon ze všech stran. I varianta 12R bude designově čerpat z již představeného OnePlus 12. Dozvěděli jsme se taktéž přesný termín odhalení, který připadá na 23. leden 2024.

Refreshingly blue.

Say hello to the #OnePlus12R — OnePlus (@oneplus) December 27, 2023

Otazníky se tak vznášejí nad výbavou. Je zřejmé, že model 12R bude stát níže a nepůjde o vlajkového zástupce s maximální výbavou. Spekulace týkající se funkcí zveřejnil informátor Divyesh18 𝕏. ten například zmiňuje, že nasazen by měl být špičkový procesor Snapdragon 8 Gen 2. Chystaný mobil bude spíše větší, o čemž nás zřejmě přesvědčí 6,78" AMOLED displej s jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Rámeček telefonu bude kovový, na velké plochy by výrobce měl použít sklo. Hlavní 50megapixelový fotoaparát má doprovodit 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 2megapixelový makro snímač. Potěšit by mohla baterie s kapacitou 5 500 mAh a také 100W drátové nabíjení

Na podrobnější informace si ještě budeme muset počkat. Je však vcelku pravděpodobné, že se OnePlus 12R objeví i na evropských trzích, tedy potažmo i na tom českém. Výrobce totiž na telefon láká skrze globální profil na síti X.