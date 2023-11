OnePlus oslaví 10. narozeniny velkolepě. Představí model 12?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Čas letí neúprosně kupředu a v prosinci tomu bude již 10 let, co byla založena a světu prezentována značka OnePlus. Založili ji společně Carl Pei a Pete Lau, a to konkrétně 16. prosince 2013. První mobilní telefon pak spatřil světlo světa v lednu 2014 a byl to samozřejmě již takřka legendární OnePlus One, pomyslný zabiják vlajkových lodí. Oslava jubilejních kulatin proběhne pro čínský trh s menším předstihem, konkrétně již 4. prosince, jak výrobce láká skrze svůj oficiální kanál na sociální síti weibo.com.

Při významné oslavě bude na tiskové konferenci v pohodové předvánoční atmosféře přítomen samozřejmě i spoluzakladatel Carl Pei, který zrekapituluje a vzpomene na klíčové okamžiky 10leté historie společnosti. To podstatné však nastane zřejmě o něco později. Ostatně, jak naznačuje pozvánka výrobce, na které Carl Pei v pozadí hodin míří k číslu 12. To samozřejmě značí jediné, a to představení nové vlajkové lodi OnePlus 12.

OnePlus 12 zatím nemá potvrzené všechny specifikace, avšak spekuluje se o nasazení Snapdragonu 8 Gen 3. Naopak samotný výrobce potvrdil AMOLED displej s jasem až 2 600 nitů od společnosti BOE, stejně tak bylo oznámeno nasazení fotoaparátu Sony Lytia LYT-808, který se objevil už u skládacího OnePlus Open.