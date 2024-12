Blíží se Realme Neo7, má mít rekordně velkou baterii

Realme Neo7 se podle gsmarena.com profiluje jako zabiják vlajkových lodí, přičemž už víme, že v domovské Číně má debutovat 11. prosince. Nyní se přitom sama společnost na sociální síti Weibo pochlubila s tím, jak velkou baterii dostane. A nepřekvapuje nás to, protože 7 000 mAh je u mobilu nejvíce v historii značky. Specifikace si pak lze prohlédnout na obrázcích ze sociální sítě X níže.

realme partners with CATL to power the realme Neo7 with 7,000mAh Titan battery, ushering in the “7K endurance era.”



Despite its large capacity, the device maintains an 8.5mm thin body. pic.twitter.com/W8FKqSFhF5