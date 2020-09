ASUS ZenFone 7 Pro s výklopným fotoaparátem rozebrán. Jak vypadá uvnitř?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

ASUS si dal v letošním roce s příchodem svého vlajkového modelu načas, avšak čekání se rozhodně vyplatilo. Výsledkem je veskrze originální ZenFone 7 Pro, který zaujme výklopným modulem zadních fotoaparátů, jež se elegantním přetočením promění v selfie fotoaparáty.

Neméně zajímavá je prohlídka „vnitřností“ telefonu, kterou nám zprostředkovává PBKreviews. Po odstranění zadního krytu můžeme postupně vidět systém chlazení, který je svěřen do rukou tepelné pasty a dvou měděných trubek, které odvádí teplo od procesoru do boků zařízení. Za pozornost stojí zejména modul tří fotoaparátů. Nově do něj ASUS přímo integroval nezbytný motor pro otočení. V loňském roce u ZenFonu 6 byl motor vedle samotného modulu s fotoaparáty. Při rozebrání si také lze udělat obrázek o tom, jak složitá bude oprava telefonu. Komplikací může být vysoký počet kabelů, které spojují jednotlivé části, a místy také použití lepidla.