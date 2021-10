ASUS připravuje Android 12. První ZenFony se dočkají ještě v tomto roce

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Google již oficiálně vydal nejnovější Android 12, což znamená jediné: výrobci budou postupně aktualizovat své modely. O slovo se dle informací gsmarena.com hlásí ASUS. Došlo ke zveřejnění plánu aktualizací jeho důležitých modelů.

První přijdou na řadu modely ZenFone 8 a ZenFone 8 Flip, které by se Androidu 12 měly dočkat již v prosinci letošního roku. Následovat mají herní kousky ROG Phone 5 a ROG Phone 5s, na které má Android 12 dorazit v průběhu 1. čtvrtletí roku 2022. Ani to však nebude vše. ASUS odhalil, že během 1. poloviny příštího roku přijdou na řadu modely ROG Phone 3 a ZenFone 7. V případě posledních dvou je však termín prozatím hodně obecný a aktualizaci lze teoreticky čekat kdykoliv od ledna do června.