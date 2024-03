ASUS představuje nový ZenFone 11 Ultra. Sledujte tiskovku on-line

ASUS oficiálně představí očekávanou novinku ZenFone 11 Ultra, o které se již samozřejmě nějaký čas spekuluje. Přídomek Ultra již ledacos prozrazuje, ASUS se rozhodl přijít s výrazně větším mobilem, jehož displej by měl mít 6,78". Výkonu bude mít zřejmě na rozdávání, protože by se měl objevit Snapdragon 8 Gen 3. Špatně na tom nebude ani sestava fotoaparátů, o kterých se rovněž spekuluje. Hlavní snímač Sony IMX890 poskytne 50 megapixelů a optickou stabilizaci obrazu. Ultraširokoúhlý objektiv bude mít 13 megapixelů a 120° záběr. Nakonec dojde i na teleobjektiv s 32 megapixely, 3× bezztrátovým zoomem a optickou stabilizací obrazu.

We're thrilled to invite you to the live online unveiling of the #Zenfone11Ultra #ExpandYourVision. Mark your calendars for Thursday, March 14, at 8:00 p.m. (UTC+8). Prepare to discover our innovative, AI-integrated flagship phone that's eagerly awaiting its debut!