Apple už ceny iPhonů neudrží. Zdražit může údajně každým dnem

Podle nejnovějších spekulací a analýz serveru MacRumors (viz macrumors.com) by mohl Apple zvýšit ceny současné modelové řady iPhone 17. Tento krok následuje těsně po vyjádření generálního ředitele Applu Tima Cooka pro deník The Wall Street Journal, ve kterém označil zdražování za nevyhnutelné. Hlavním důvodem jsou dramaticky rostoucí náklady na paměťové čipy a úložiště, které masivně vykupují technologické společnosti pro stavbu AI data center. Apple sice dosud dokázal zvýšené náklady udržovat a zákazníky před nimi chránit, situace se však stala údajně neudržitelnou.
Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg je zvýšení cen velmi blízko a naznačuje, že by k němu mohlo dojít současně se spuštěním tradiční slevové akce „Back to School“. Zvýšení cen se nemá týkat až budoucí generace iPhone 18 na podzim, ale překvapivě zasáhne přímo aktuální prodávané modely řady iPhone 17. Informace o brzkém zdražení vlajkových modelů potvrdil z čínského dodavatelského řetězce také známý informátor Ice Universe (viz weibo.com).
Kromě iPhonů se navíc očekává, že v blízké budoucnosti podraží také vybrané modely iPadů a počítačů Mac. Analýza The Wall Street Journal odhaduje, že nadcházející iPhone 18 Pro by mohl na podzim startovat na dosud nevídané částce 1 399 dolarů. To by byl skok o zhruba 300 dolarů při meziročním srovnání. V případě českého trhu by se tak iPhone 18 Pro s 256GB pamětí mohl prodávat od 38 990 Kč, přičemž iPhone 17 Pro 256 GB startoval na 32 990 Kč.
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