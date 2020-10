Apple přidává do aplikace iMovie podporu HDR videí

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jednou z novinek iPhonů 12 je schopnost natáčet videa ve formátu Dolby Vision HDR s vysokým dynamickým rozsahem. V návaznosti na to Apple (jak uvádí engadget.com) aktualizoval také aplikaci iMovie pro úpravu videí, která nově odkáže zpracovávat HDR obsah. Nyní tak budou moci uživatelé aplikace editovat HDR videa přímo v telefonu, a to nejen majitelé iPhonů 12, ale také iPhonu SE (2020), iPhonu 8 Plus, iPhonu X a novějších.