Fotoaplikace Androidu Go si osvojila noční režim. Nejprve se objeví u Nokie

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Na odlehčený operační systém Android Go se dostává novinka dobře známá z Pixelů, kterou není nic jiného než noční režim a také funkce HDR.

Nejprve dorazí Night Mode (konkrétně na Nokii 1.3). V tomto režimu telefon pořídí sérií snímků, které následně sloučí do jednoho, „vysvítí“ a upraví ostrost.

Podle 9to5Google se HDR dostane do fotoaplikace Camera Go až později v tomto roce. Pochopitelně nelze čekat takové zázraky jako od technologie HDR+ známé z Pixelů, stále by však mělo dojít k solidnímu zlepšení.