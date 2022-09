Apple představuje zbrusu nové iPhony. Sledujte vše s námi on-line

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Tradiční zářijová tisková konference Applu je na programu právě dnes a všichni fanoušci se jistě mají nač těšit. Apple totiž s pravděpodobností hraničící s jistotou představí novou generaci iPhonů, tentokrát půjde o iPhony 14. Za poslední měsíce se v jejich případě spekulovalo o mnohém, avšak velmi často se hovoří o tom, že se již nedočkáme dalšího iPhonu s přídomkem mini. Přesto však dojde k zachování čtveřice novinek, a to díky tomu, že by mělo dojít k představení iPhonu 14, iPhonu 14 Pro a dále jejich větších variant s označením Max. Mezi novinkami má figurovat konečně i režim Always-On. Vítanou změnou by mohly být i větší operační paměti.

Dnešní večer by však nemusel být výsadou pouze nových iPhonů. Apple by v rukávu mohl mít i další generaci hodinek Watch. V jejich případě se navíc hovoří o tom, že by Apple mohl vyrukovat s výrazně lepším modelem Watch Pro, který by měl mít titanové tělo, větší displej a dost možná i celkově pokročilejší funkce.

Tisková konference Applu začíná již dnes večer od 19:00 hodin SELČ. Můžete ji sledovat prostřednictvím on-line přenosu, který již v tuto chvíli najdete v tomto článku.