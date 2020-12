Apple plánuje návrat technologie Force Touch, ale jinam, než byste čekali

Fotografie: Apple.com

Technologie Force Touch reagující na tlak vyvíjený na displej byla představena s příchodem první generace chytrých hodinek Apple Watch a podobně jako 3D Touch (obdoba Force Touch u iPhonů) již v nejnovějších modelech není podporována.

Podle Patently Apple to však neznamená, že bychom Force Touch v budoucnu již u Apple produktů neuviděli. Dost pravděpodobně se totiž nově objeví v Touch Baru u MacBooků Pro. Zamezit by se tak mohlo například problémům s nechtěnými dotyky. Do komentářů nám můžete napsat, zda vám dává implementace technologie Force Touch do Touch Baru smysl.