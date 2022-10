Apple nasadí v iPhonech 15 USB-C. Půjde však prý jen o dočasné řešení

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Minulý týden Evropský parlament schválil unifikaci konektorů na různých mobilních zařízeních. Bylo rozhodnuto, že finálním standardem se stane USB-C, což drtivou většinu uživatelů nijak nepostihne, protože většina nových mobilních telefonů je tímto konektorem vybavena již několik posledních let. Výjimkou je dle očekávání Apple, který si z obtížně pochopitelných důvodů drží na iPhonech konektor Lightning. Jemu ale již definitivně zvoní umíráček a dle informací Marka Gurmana z bloomberg.com jsme Lightning v nedávno představených iPhonech viděli naposledy.

Evropský parlament sice povinnost nasazovat nejen na mobily USB-C stanovil od roku 2024, avšak Gurman nepředpokládá, že by Apple čekal až do samotného konce, v případě iPhonů 15 bychom se tak měli dočkat USB-C a sjednocení konektorů napříč všemi novými mobilními telefony. Jak možná víte, Apple už USB-C používá na MacBoocích či lepších iPadech. Konektor Lightning pak kromě iPhonů nadále zůstává i na nejlevnějším iPadu a celé řadě příslušenství, jako je například Magic Mouse, Magic Keyboard a Magic Trackpad. Vše bude muset Apple během necelých dvou let upravit a nasadit USB-C.

Podle Marka Gurmana se však USB-C na iPhonech mnoho let neohřeje a Apple jej použije jen jako nutnost na krátké přechodné období. Nemusíte se však bát, že se Apple pokusí stanovit nějaký nový konektorový standard. Dle očekávání se konektoru zcela zbaví a zřejmě iPhonům za pár let ponechá výhradně bezdrátové nabíjení v kombinaci s MagSafe. Díky tomu bude na zádech telefonu připnutá podložka, telefon se nabíjet a vy jej budete moci běžně používat jako nyní, když jej drátově nabíjíte.