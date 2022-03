Vyzkoušeli jsme nový Apple iPad Air

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nejnovější iPhone SE i s testem fotoaparátu jsme si ukazovali v separátním článku. Apple však od dnešního dne prodává ještě jednu novinku – 5. generaci iPadu Air. V krátkosti se na ni podíváme.

Za zapůjčení Apple iPadu Air (2022) děkujeme iWant – Apple Premium Reseller, kde si jej můžete zakoupit.

Apple iPad Air inovuje především uvnitř, zkusili jsme ho

Podle přední strany budete mít problém nový Air odlišit třeba od iPadu Pro. Tablet má totiž displej o téměř 11", poměrně úzké rámečky, zkosené boky a tenké tělo. Zpracování je dle očekávání špičkové. V ruce se drží velmi příjemně a zmíněné rámečky jsou tak akorát tenké, abyste ho měli za co chytit. Na horní hraně zůstává zapínací tlačítko s funkcí Touch ID, čímž nám Apple dokazuje, že kdyby chtěl, šlo by to i na telefonech.

Podporuje Apple Pencil druhé generace a můžete ho přichytit na Magic Keyboard. Od verze Pro se na první pohled liší fotoaparáty. Na zadní straně má totiž velmi jednoduchý modul s jediným snímačem. Ten má 12 megapixelů, stejně jako selfie kamera, která podporuje center-stage. To v podstatě znamená, že je ultraširokoúhlá.

Hlavní změny proběhly uvnitř. Apple inovoval především v oblasti výkonu, protože nasadil čipset Apple M1. To znamená opravdu značné zvýšení výpočetního i grafického výkonu. A pokud hledáte tablet, který se hodí nejen na multimédia, ale nezakucká se při hraní, ale ani náročnější práci, tady máte odpověď.

Modrá varianta a Magic Keyboard

Uvnitř je samozřejmě nejnovější iPadOS 15.4 s opravdu širokou paletou aplikací uzpůsobených používání na tabletu. A ano, i Air má na spodní hraně USB-C pro snadnější nabíjení a přenášení souborů. Takže teď už jen USB-C a Touch ID nějak dotlačit i do iPhonů.

My máme tablet v šedé, ale k dispozici je třeba i modrá, která vypadá rovněž povedeně. Cena začíná na 16,5 tisících korunách ve Wi-Fi verzi s 64GB úložištěm. Vybrat si však můžete i 5G variantu za 21 tisíc korun. Pokud chcete úložiště zvýšit na 256 GB, připočtěte k ceně 4,5 tisíce Kč.