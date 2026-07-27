Apple chystá škrty u iPhone 18 Pro Max. Ušetřit chce na displeji, kvalita ale neutrpí

Rostoucí ceny paměťových čipů a úložišť staví nejen výrobce mobilů do náročné pozice, a Apple proto hledá způsoby, jak stlačit výrobní náklady jinde. Podle nejnovějších zpráv serveru Thelec (viz thelec.net) tlačí na své klíčové dodavatele, společnost Samsung Display a LG Display, aby výrazně zlevnili OLED panely pro chystanou vlajkovou loď iPhone 18 Pro Max. Apple požaduje průměrnou cenu okolo 66,5 dolaru za kus, což představuje zhruba 20% pokles oproti cenám displejů u předchozího iPhone 17 Pro Max a dramatický propad ve srovnání s modelem iPhone 16 Pro Max, kde panel stál i přes 100 dolarů.
Uživatelé se však nemusí obávat, že by nižší cena znamenala horší obrazovku. iPhone 18 Pro Max má naopak dostat nejmodernější generaci organických materiálů M16 od Samsungu, která přinese vyšší jas, delší životnost i věrnější podání barev. Zlevňování panelů je tak výsledkem tvrdého vyjednávání a rostoucí efektivity výroby, nikoli kompromisů v kvalita displeje.
Hlavním důvodem tohoto tlaku na dodavatele je snaha vykompenzovat zdražování paměťových modulů, které drtí celý trh se smartphony. I přes úspory na zobrazovacím panelu a dalších komponentech se nicméně spekuluje o tom, že by konečná cena iPhonu 18 Pro Max mohla vzrůst až o v přepočtu 4,5 tisíce korun. Úspora na displeji tak má za cíl především zmírnit dopad krize v paměťovém průmyslu na peněženky zákazníků.