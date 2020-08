Aplikace Váš telefon ve Windows 10 má vychytávku pro majitele telefonů Samsung

S poslední aktualizací aplikace „Váš telefon“, která je dostupná pro PC s Windows 10, se podařilo Microsoftu a Samsungu přinést jednu opravdu praktickou funkci. Nově totiž můžete spouštět aplikace uložené v telefonu přímo z počítače, kde se zobrazí/zrcadlí v samostatném okně, viz screenshot na konci článku.

The newest #YourPhone feature: Apps, has started rolling out further. So some of you may see your Phone screen entry switch over to Apps (even if you're not a Windows Insider). Available on select Android devices https://t.co/2p00jSOkwn #FeatureFriday pic.twitter.com/bWArDMvBWw