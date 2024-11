Android 16 dorazí možná už za půl roku. Google již chystá i verzi 16.1

Fotografie: Pixabay

Letošní rok byl v rámci příchodu nového Androidu 15 poměrně netradiční. Googlu jako by celý proces přípravy a ladění trval déle. Z toho důvodu například celá řada Pixelů 9 startovala ještě na Androidu 14 a aktualizace byly v případě Pixelů spuštěny až v polovině října. Google už nechce, aby se toto příští rok opakovalo, a s velkým předstihem nyní potvrdil, kdy vyjde další verze operačního systému Android.

Plán vývoje operačního systému Android

Finální verze Androidu 16 má dle současného plánu vyjít nejpozději koncem 2. čtvrtletí roku 2025, což znamená, že se dočkáme třeba v červnu. Důvodem má být i lepší sladění harmonogramu uvádění telefonů na trh. V praxi to má znamenat, že budoucí generace Pixelů nabídne rovnou nový Android a totéž by se mohlo podařit i pro další generaci skládacích Samsungů, které přicházejí zpravidla během července.

To však nebude od Googlu v roce 2025 vše. Již naznačuje, že nás čeká vydání další verze Androidu ve 4. čtvrtletí roku 2025. Nemusíte se však obávat, že by Google přešel na zkrácený cyklus života jednotlivých verzí. Na sklonku příštího roku má přijít menší aktualizace, která přinese spíše dílčí vylepšení. V tuto chvíli to vypadá, jako by Google plánoval vydat například verzi Android 16.1.