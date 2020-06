Analytik Kuo: design AirPods 3 bude vycházet z AirPods Pro

Známý analytik Ming-Chi Kuo specializující se na produkty od Applu prozradil pro macrumors.com první informace o chystaných AirPods 3. Jejich design má vycházet z Apple AirPods Pro a k představení má dojít v první polovině roku 2021. Kuo rovněž dodává, že nové iPhony 12 nebudou obsahovat drátová sluchátka EarPods v balení (jako tomu bylo doposud), což by mělo prodeje opravdu bezdrátových AirPods ještě více nakopnout.

