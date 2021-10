Amazfit GTS 3 lákají na velký AMOLED displej a GPS

Fotografie: Amazfit

Amazfit obnovil svou základní linii chytrých hodinek, když na oficiálních stránkách představil modely GTR 3, GTR 3 Pro a GTS 3. Zatímco prvním dvěma jsme se podrobně věnovali v samostatném článku, nyní přišel čas na GTS 3, které osloví především ty, kteří chtějí klasický tvar displeje, na kterém se lépe konzumuje text.

GTS 3 lákají na tenké hliníkové tělo s tloušťkou pouze 8,8 mm. Na pravém boku je tradiční navigační korunka, pomocí které je možné se pohybovat v prostředí. To mimochodem zajišťuje nový operační systém Zepp OS. Zvládá například instalovat aplikace třetích stran, avšak zůstává otázkou, do jaké míry budou nové aplikace vznikat. Od počátku je v hodinkách připraveno 10 aplikací, například Home Connect, která má umožňovat ovládat prvky chytré domácnosti. Brzy má být k dispozici i nástroj, který umožní každému vytvářet vlastní ciferníky i aplikace.

Ze všech novinek mají GTS 3 vůbec největší displej. AMOLED panel se chlubí úhlopříčkou 1,75" a jemností 341 PPI. Potěší také vysoký jas až 1 000 nitů. Výrobce od počátku nabízí výběr ze 150 různých ciferníků, přičemž každý má i svůj vlastní vzhled funkce Always-On. Ta by dle slov výrobce speciálně upravena s ohledem na co nejnižší nároky na baterii. O ochranu se stará speciální temperované sklo, na kterém mají co nejméně ulpívat otisky prstů.

Hodinky mohou synchronizovat sledovaná data s Apple Health a Google Fit. Fungují také s populárními aplikacemi jako Strava, Relive a RunKeeper. Je však možné, že v prvních měsících nebude nabídka tak široká, ale Amazfit plánuje vše v co nejkratším časovém horizontu přidat. Hodinky nabízí možnost nepřetržitého sledování srdeční frekvence a okysličení krve. Zde stojí za vypíchnutí, že okysličení krve se naměří za pouhých 15 vteřin, což je poloviční doba oproti loňským modelům. Samozřejmostí je pokročilé sledování spánku včetně všech fází a hodinky umí zaznamenat i krátká zdřímnutí v průběhu dne. K dispozici je také monitoring dechu, například během spánku.

Omezovat se nemusíte ani v případě sportovních aktivit, GTS 3 nabízí 150 různých režimů a jsou připraveny i na plavání, neboť disponují odolností až do 5 ATM. To znamená, že plavání s nimi možné je, rozhodně se však nepotápějte. Vhod přijde také nová a citlivější GPS. Na těle hodinek se nachází mikrofon pro hlasové povely a ovládání skrze Amazon Alexu. V nabídce je také offline asistent, který umí přijímat povely v angličtině, němčině a španělštině. Na reproduktor se již nedostalo a hovory tak jen hodinkami nevyřídíte, stejně jako v případě modelu GTR 3. Výsada hovorů zůstává jen pro Amazfit GTR 3 Pro.

Samotné hodinky se neumí připojit k internetu, v tomto ohledu jsou plně závislé na spárovaném telefonu s Androidem či iOS. Výdrž baterie se dle výrobce může při režimu extrémní úspory dostat na 20 dní. Při aktivním používání by se však měla pohybovat zhruba kolem 6 dnů. Pakliže začnete využívat GPS, lze tak hodinky využívat nepřetržitě 20 hodin. Nabití z nuly pak zabere 2 hodiny.

Amazfit GTS 3 si již nyní můžete na českém trhu předobjednat za 3 890 Kč. Prodej bude zahájen 15. října.