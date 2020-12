Amazfit GTS 2 mini přináší osvědčené funkce v malém vydání

Fotografie: Amazfit

Amazfit dle očekávání představil na oficiálních stránkách nový přírůstek mezi chytré hodinky zvaný GTS 2 mini. Jak název napovídá, jde o zmenšenou verzi nedávno představených GTS 2. Výbava se tedy trošku překvapivě vůbec neliší.

Zájemci se tak mohou těšit na voděodolnost až do 5 ATM, monitoring spánku i měření srdečního tepu a okysličení krve, GPS či celou řadu sportovních režimů. Na hodinkách dokonce nechybí ani mikrofon a reproduktor pro telefonní hovory či NFC. Samozřejmostí je také ovládání hudebního přehrávače skrze hodinky.

Došlo však ke zmenšení displeje, a to o 0,1" na 1,55". Zachován však zůstal AMOLED panel, tentokrát s rozlišením 354 × 306 pixelů. Do menšího těla se dostala také menší baterie, konkrétně jde o kapacitu 220 mAh oproti 246 mAh u většího modelu. Na výdrži se to však nijak nepodepisuje a výrobce slibuje 7 dní při náročném používání. Při spíše nenáročném využívání by se výdrž měla vyšplhat na 14 dní, v úsporném režimu dokonce na 21 dní.

Amazfit GTS 2 mini jsou na čínském trhu dostupné v černé, zelené a růžové variantě za v přepočtu necelé tři tisíce korun i s daní.