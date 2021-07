Amazfit GTR 2 LTE přicházejí. Chytré hodinky, které fungují i bez telefonu

Amazfit představil další variantu svých chytrých hodinek GTR 2, které jsme pro vás již testovali. Skrze Twitter došlo k odhalení LTE varianty, která hodinkám přinese výraznější prostor pro nezávislost. Amazfit GTR 2 LTE totiž podporují funkci eSIM, což znamená, že do nich lze nahrát elektronickou SIM kartu. Vše bohužel jen v případě, že bude tyto hodinky operátor podporovat. Dle dostupných informací je spolupráce připravena s operátorem Movistar ve Španělsku a O2 v Německu. Jejich počet by však měl postupně narůstat.

Answer your call to fitness with the #Amazfit #GTR2LTE's built-in #eSIM, 90 sports modes & health tracking features. pic.twitter.com/GsX1cyR5w7