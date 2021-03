Jak se povedly chytré hodinky GTR 2 z dílny oblíbené značky Amazfit? Na první pohled líbivé hodinky disponují povedeným displejem, ale také několika nedostatky. Jaké to jsou, prozradím v této recenzi.

Na oblíbenou značku Amazfit nedají mnozí uživatelé již několik let dopustit, tudíž jsem byl velmi zvědavý na relativně nový model GTR 2. Jestli bych vám hodinky doporučil ke koupi, nebo byste měli raději nakoupit u konkurence, se dozvíte na řádcích níže.

Amazfit GTR 2 – videorecenze

Technické parametry Xiaomi Amazfit GTR 2 Kompletní specifikace Konstrukce 46,4 × 46,4 × 10,7 mm , 31,5 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,39" (454 × 454 px), tvar: kruhový Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: 802.11b/g/n, mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť vnitřní paměť: 3 GB , paměťové karty: ne Akumulátor 471 mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:40 hodin Dostupnost Q4 2020, 3 990 Kč

Obsah balení: nic důležitého nechybí

V krabičce čekají hodinky s nasazeným silikonovým páskem, nabíjecí kolébka a veškeré potřebné manuály. Dokoupení sekundárního pásku tak zůstává na uživateli.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Konstrukční zpracování: chtějí se zalíbit

Amazfit GTR 2 v testované černé variantě (označované jako „Sport Edition“) působí vcelku nenápadným, avšak poměrně elegantním dojmem, obzvlášť, pokud vyměníte dodávaný silikonový řemínek za hodnotnější alternativu. Mají kruhový ciferník s matným pouzdrem a decentním poznávacím znamením v podobě červeného proužku u horního tlačítka. Luneta nijak nevystupuje, tudíž neplní žádnou ochranou funkci, povedeně však dotváří celkový dojem z hodinek.

Spodní strana je domovem veškerých senzorů pro měření srdečního tepu i SpO2 a zároveň si zde můžeme všimnout nápisu o voděodolnosti až do hloubky pěti atmosfér. Výměna pásku/řemínku je extrémně jednoduchá a probíhá pomocí osvědčeného mechanismu „pérek“, pomocí nichž se vysune váleček držící řemínek. Během používání jsem ocenil také relativně nízkou tloušťku hodinek.

Líbilo se nám vysoká odolnost

vyměnitelné pásky

líbivý design

kvalitní zpracování

Displej: Always-On boduje

1,39palcový AMOLED panel s jemností 352 PPI vás rozhodně nezklame, právě naopak. Nabízí pěkné barevné podání i příkladné pozorovací úhly a díky mírnému zaoblení lunety po něm prsty kloužou jedna radost. Zároveň mu nechybí režim Always-On, jehož vizuální podoba se mění na základě zvoleného ciferníku. Jedná se přitom o velmi povedený detail, který se u jiných hodinek obvykle nevidí.

Výtku nemám ani k čitelnosti, neboť jas dosahuje zcela dostačujících hodnot a automatická regulace funguje příkladně. Uživatelé mohou rovněž aktivovat 20minutový režim neustále zapnuté obrazovky.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED displej

povedený režim Always-On

Systém a výkon: hodinky místo telefonu?

Amazfit GTR 2 běží na vlastním operačním systému, který se vyznačuje svižným chodem i pěkně zpracovaným prostředím. Ovládací prvky jsou vcelku běžné: svajpnutím od levého okraje se vrátíte o krok nazpět, stisknutím horního fyzického tlačítka se dostanete do menu (nebo jen rozsvítíte displej), spodním tlačítkem otevřete nabídku sportovních režimů (nebo si jej nastavíte dle přání) a posunutím od spodního okraje vytáhnete seznam notifikací. Na přijaté zprávy však bohužel nelze nijak zareagovat, což je trochu škoda. Stejně tak není možné do hodinek doinstalovat jakoukoliv aplikaci.

Pokud byste však preferovali komunikaci skrze telefonní hovor, můžete si jej nechat přenášet do hodinek. Díky integrovanému reproduktoru i mikrofonu si tak můžete zahrát na tajného agenta nebo tuto možnost využít v autě, kde například nemáte spárovaný telefon s vozidlem a chcete mít mikrofon i reproduktor co nejblíž k hlavě. Kvalita hovorů je přitom překvapivě vysoká, já ani protistrana jsme si nemohli stěžovat na nedostatečnou hlasitost či nesrozumitelný projev.

Líbilo se nám svižný chod

pěkný vizuál

Nelíbilo se nám nelze doinstalovat žádné aplikace

na notifikace nelze odpovídat

Výdrž a nabíjení: jednotýdenní záležitost

Amazfit GTR 2 mají podle výrobce zvládnout až dva týdny běžného používání na jedno nabití, ale skutečnost je trochu jinde. V současné době, kdy se většina z nás zdržuje spíše doma a maximálně si zajde na procházku do přírody v okolí, jsem se pravidelně pohyboval na jednotýdenní výdrží. Režim Always-On jsem přitom měl zapnutý pouze občasně kvůli testování, stejně jako měření sportovních aktivit. Potěší sice relativně rychlé nabíjení, kdy se lze i za necelou hodinu a půl dostat z 0 na 100 %, výdrž by však rozhodně mohla být delší, a to i vzhledem k tomu, že se nejedná o „chytré hodinky“ s možností doinstalování aplikací. Nabíjení probíhá skrze proprietární magnetickou kolébku, podpora standardu Qi schází.

Nelíbilo se nám nabíjet lze pouze přes proprietární kolébku

výdrž neodpovídá tomu, co uvádí výrobce

Sportovní a zdravotní funkce: využijete jen některé

Amazfit GTR 2 nabízí dle poslední módy desítky sportovních režimů pro venkovní i vnitřní sportovní aktivity. Zájemci se mohou těšit na cyklistiku, plavání, horolezectví, běh či chůzi, ale i exotičtější možnosti, jako je kriket, biatlon nebo curling. Podobně jako u konkurence tak velké množství sportovních režimů počítá spálené kalorie primárně na základě srdečního tepu.

Jestliže zvolíte „klasiku“ v podobě běhu nebo některých dalších sportů, můžete využít i GPS a GLONASS, díky čemuž získáte záznam trasy i v případě, že nemáte hodinky propojeny s telefonem. Přesnost měření však nijak nevyčnívá nad ostatními chytrými hodinkami. Zkrátka počítejte s tím, že se přesnosti měření kvalitnějším smartphonem či dražšími hodinkami vyloženě zaměřenými na sportovce (jako je Garmin) nevyrovná, ale pro orientační měření postačí. Ušlou trasu lze navíc vyexportovat do souboru GPX. V průběhu sportovní aktivity také můžete poslouchat hudbu uloženou v interním 3GB úložišti. Aplikace Spotify (nebo jí podobné) v hodinkách bohužel nenajdete, což je škoda a využitelnost interního úložiště se tím tak podle mého názoru dost snižuje.

Kromě sportů lze monitorovat také zdraví, a to nejen srdeční tep, ale i hodnoty stresu či ukazatel PAI známý i z dalších hodinek (Xiaomi). Prezentace naměřených hodnot je přehledná a můžete si prohlížet grafy z různých časových období. Naměřená zdravotní či sportovní data však exportovat do podoby, se kterou by bylo možné dále pracovat, bohužel nelze.

Vývojáři by se mohli zamyslet nad tím, jak udělat aplikaci přehlednější a hlavně použitelnější.

Co se mi na Amazfit GTR 2 vyloženě nelíbí, je množství nejrůznějších zdravotních a sportovních funkcí, které v aplikaci najdete, ale nelze je aktivovat (možnosti jsou zešedlé). Zmínit mohu například propojení s chytrou vahou, asistenta pro cvičení, možnost „měřit“ rovnováhu na jedné noze, ale i monitoring menstruačního cyklu, světový čas a další. Dokonce zde najdeme i nefunkční možnost offline zvukových příkazů, inteligentního asistenta nebo „soubor NFC karet“. Spousta funkcí je tak evidentně pouze přeložených z čínské verze aplikace, kde tyto možnosti jsou k dispozici. Mnohem lépe by však podle mě tvůrci aplikace udělali, kdyby zde tyto možnosti ani neukazovali. Aplikace poskytuje i tak velké množství úprav a nastavení a kvůli těmto zbytečným položkám pouze nabobtná a působí nepřehledně.

Ačkoliv tedy naměřené sportovní a zdravotní hodnoty za přehledné považuji, samotnou aplikaci nikoliv. Vývojáři by se možná mohli zamyslet nad tím, jak ji udělat přehlednější, jednodušší a hlavně použitelnější, tedy buď nefunkční režimy odstranit, nebo jejich používání umožnit. Zapracovat by mohli také na rychlosti snímání senzoru SpO2, který se řadí k těm nejpomalejším, se kterými jsem se setkal. Bod k dobru hodinky získávají za barometr a výškoměr.

Líbilo se nám přehledné zobrazení naměřených sportovních/zdravotních údajů

velké množství sportovních režimů

měření SpO2

GPS a GLONASS

Nelíbilo se nám nepřehledná aplikace obsahující spoustu režimů, které nelze aktivovat

polovičatý překlad

pomalé měření okysličení krve

Zhodnocení

Amazfit GTR 2 rozhodně nejsou špatné hodinky, dokonce mají spoustu předností, jako je krásný displej, elegantní design nebo podporu volání i různých zdravotních funkcí. Vše dobré však do značné míry kazí aplikace, která by si rozhodně zasloužila úpravu pro náš trh a nikoli jen (navíc ne vždy kvalitně) přeložit veškeré možnosti dostupné na domácím čínském trhu, které v našich zeměpisných končinách využít nelze.

Zároveň mě zklamala výdrž, která má být dle výrobce až dva týdny na jedno nabití, ale v mém případě (povětšinu času s vypnutým Always-On režimem a bez velkého využívání sportovních režimů) činila pouze 6 až 7 dní. Na trhu jsou podle mě zkrátka zajímavější varianty, u nichž je výsledná uživatelská zkušenost o poznání lepší.

Konkurence

Skvělou volbou mohou být nedávno testované Xiaomi Mi Watch. Za ústupek v podobě absence interního úložiště a možnosti skrze hodinky volat získáte delší výdrž na jedno nabití i povedenější aplikaci.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Mi Watch Konstrukce 45,9 × 53,4 × 11,8 mm , 32 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm) Displej AMOLED, 1,39" (454 × 454 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , ne Akumulátor 420 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Kč

Pokud toužíte po možnosti doinstalování aplikací, doporučuji zvolit Samsung Galaxy Watch Active2. Unisex hodinky podporují desítky sportovních režimů a chlubí se kvalitním AMOLED displejem.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Watch Active2 40mm Konstrukce 40 × 40 × 10,9 mm , 26 g , odolnost: IP68 / MIL-810G Pásek umělý, vyměnitelný: ano (20 mm) Displej AMOLED, 1,2" (360 × 360 px) Systém Tizen , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , Wi-Fi, NFC Akumulátor 247 mAh , nabíjení: proprietární kolébka 10 490 Kč

Zdroj foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz