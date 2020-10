Alcatel 3X (2020) přináší velkou baterii a 4 fotoaparáty za 4 tisíce korun

Fotografie: Alcatel

Alcatel dnes na český trh uvádí novinku 3X (2020), která navazuje na vcelku povedený loňský model 3X (2019). Výrobce v podstatě vzal to, co funguje a přetavil to do novějšího modelu. Nasazen je nadále 6,52" IPS displej s pouze HD+ rozlišením. V tomto ohledu se tedy výrobce rozhodl, že nebude vyčnívat z davu, ačkoliv by Full HD+ rozlišení novince slušelo mnohem více.

Pod kapotou došlo k mírnému zlepšení, namísto Helia P23 je nasazen úspornější procesor Helio P22, který je spjat se 4GB operační pamětí a 64GB úložištěm. Zde se nic nemění. Zachován zůstává i slot pro až 512GB paměťovou kartu. Android 10 je možné zabezpečit otiskem prstu, nezbytná čtečka je na zadní straně telefonu.

Na zádech lze spatřit také inovovaný a větší modul pro fotoaparáty. Zdánlivě je vše na dobré cestě, nově jsou zde čtyři objektivy. Jenže praxe ukáže, že není moc o co stát. 16megapixelový hlavní fotoaparát by mohl být slušný, jenže u ultraširokoúhlého snímače došlo k poklesu rozlišení z 8 na pouhých 5 megapixelů, a to je velká škoda. Nově je zde 2megapixelový makro fotoaparát a 2megapixelový portrétní snímač. I zde bohužel kleslo rozlišení, loňský model měl 5megapixelový portrétní fotoaparát.

Konektivita na tom není špatné, vše je zde však jen základně. LTE nechybí, ale pouze v Cat. 4, Wi-Fi telefon samozřejmě také umí, jenže jen standard b/g/n. Dostalo se na Bluetooth 5.0, USB-C a naštěstí Alcatel nevynechal NFC pro bezkontaktní platby. Trumfem by mohla být baterie s kapacitou 5 000 mAh. Radost však kazí pomalé nabíjení, které zabere 3,5 hodiny. Možná se Alcatel jen chtěl vyrovnat iPhonům, kdo ví.

Na českém trhu se Alcatel 3X (2020) prodává v černé a zelené, přičemž cena je stanovena na 4 090 Kč.