Aktualizace Amazfit GTR a GTS vylepšuje GPS a přináší detekci REM fáze spánku

Ačkoli už Amazfit představil druhou generaci chytrých hodinek GTR a GTS, které už v základu dokážou detekovat REM spánek, nezapomíná ani na první generace těchto velmi oblíbených smartwatch. Nejnovější aktualizace, o které informuje tizenhelp.com, totiž přináší právě podporu pro detekci REM fáze spánku.

Po instalaci nového firmwaru tak můžete aktivovat detekci REM fáze spánku v aplikaci Zepp (dříve se jmenovala Amazfit). Kromě toho by aktualizace měla vylepšit také přesnost lokalizace prostřednictvím integrované GPS. Aktualizace se aktuálně šíří v Malajsii, Thajsku a Vietnamu, brzy by se však měla dostat i do dalších regionů.

