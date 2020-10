120Hz displeje přinesou až iPhony 13. iPhone SE3 dorazí až v roce 2022

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Analytik Ross Young na Twitteru zveřejnil informace týkající se iPhonů 13, které se světu představí až za rok a stanou se nástupci letošních iPhonů 12. Opět bychom se měli dočkat čtyř verzí. Nejmenší má mít pouze 5,42palcový displej a půjde o iPhone 13. Prozatím totožně pojmenovaný model bude existovat i ve větší verzi s 6,06palcovým displejem. Zajímavěji pro náročné uživatele budou vypadat iPhony 13 Pro a 13 Pro Max s 6,06palcovým, respektive 6,67palcovým panelem.

Všechny čtyři budou oslňovat OLED displeji, avšak pouze dva nejvyšší zástupci s přídomkem Pro by měly konečně nabídnout panely se 120Hz obnovovací technologií. Dle dostupných informací půjde o první telefony od Applu, jejichž displeje nabídnou více než 60Hz obnovovací frekvenci. To vše bohužel až na sklonku roku 2021. Očekává se také vylepšení fotoaparátů v podobě větších čipů ve srovnání s iPhony 12, přičemž verze Pro budou mít i senzor ToF.

Ross Young zmiňuje také iPhone SE3, který by navázal na současný iPhone SE (2020). Není velkým překvapením, že s ním Apple nebude spěchat. Měl by dorazit až v průběhu jara 2022, tedy přibližně za rok a půl. Dle úhlopříčky displeje, která má být 6,06 palce, by mělo dojít k přepracování designu. Apple by tak definitivně opustil design započatý před mnoha lety iPhonem 6. Přesto má však dojít na čtečku otisků prstů, kterou by Apple mohl umístit na bok. Na zadní straně má být duální fotoaparát. Veškeré informace je však prozatím nutné brát s velkou rezervou.