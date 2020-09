Kdy se konečně představí iPhony 12? Operátoři tvrdí, že 13. října

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Podzim Applu odstartovalo představení nových iPadů a chytrých hodinek v minulém týdnu. Na to nejpodstatnější však nadále čekáme. Na mysli máme samozřejmě nové iPhony 12, které by měly dorazit vůbec poprvé hned ve čtyřech různých variantách. O samotných telefonech již jakousi ucelenou představu máme, avšak nadále se čeká, kdy s nimi Apple oficiálně vystoupí.

Macrumors.com nyní přišel s informací, že by se premiéra měla uskutečnit 13. října, přičemž odkazuje na zdroj v podobě zaměstnance nejmenovaného britského operátora. Informaci proto zatím nelze ověřit, ale lze říci, že si Apple zpravidla vybírá úterní termíny tiskových konferencí a většinou i ve druhém týdnu daného měsíce.

V tuto chvíli existuje možnost, že po představení si na nové iPhony budou muset zájemci chvilku počkat. Předobjednávky by se měly spustit v pátek 16. října, prodej by byl zahájen o týden později, tedy 23. října. Nadále je nutné počítat i s tím, že bychom se 13. října dočkali jen poloviny nových iPhonů. Dva nejvýše postavené modely s přídomkem Pro by mohly dorazit až zhruba o měsíc později. Na každý pád, pokud by se termín 13. října ukázal jako pravdivý, lze předpokládat, že na něj Apple již během příštího týdne začne oficiálně lákat.