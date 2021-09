Zbrusu nové Redmi 10 nabralo směr ČR. Cenou překvapí

Fotografie: Xiaomi

V srpnu letošního roku bylo světu představeno Redmi 10. Jedná se o spíše dostupnější model, který však přináší výbavu, která by mohla uspokojit i náročnější uživatele. Základem je 6,5" IPS displej s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Za ochranou panelu stojí sklíčko Gorilla Glass 3. O výkon se stará procesor MediaTek Helio G88 kombinovaný s až 4GB RAM a 128GB úložištěm. K dispozici tak budou varianty 128+4 GB a 64+4 GB. Nasazen je Android 11 s nadstavbou MIUI 12.5, přičemž o zabezpečení se stará čtečka otisků prstů na pravém boku.

Zadní strana je domovem hned čtyř fotoaparátů. Největší ohlasy vzbuzuje hlavní snímač s 50 megapixely a světelností f/1.8. Doplňuje jej 8megapixelový ultraširokoúhlý snímač a dále známá a zbytečná dvojice 2megapixelových snímačů pro makro a portrétní fotografie. Čelní fotoaparát ve formě průstřelu v displeji disponuje 8 megapixely. Lákadlem bude též baterie s kapacitou 5 000 mAh a podporou drátového nabíjení o výkonu 18 W. Mimo to je podporováno i 9W reverzní drátové nabíjení. Konektivita je řešena mobilními daty skrze LTE, případně klasicky po Wi-Fi s podporou 2,4 GHz i 5 GHz.

Novinka se na českém trhu začne prodávat už 27. září, a to za 3 999 Kč v případě verze 64+4 GB. Tato cena však bude platit jen do 7. října, poté vzroste o 500 Kč. Náročnější uživatelé budou moci sáhnout po Redmi 10 128+4 GB, které bude od 27. září do 7. října stát 4 499 Kč. Od 8. října si budete muset připravit 4 999 Kč.