Zboří Xiaomi benchmark AnTuTu? S modelem Mi 10 Pro Plus možná ano

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Na weibo.com se objevil screenshot z AnTuTu s dechberoucím výsledkem 687 tisíc bodů. Na takovou hodnotu se nedostává například ani herní ASUS ROG Phone 3 se Snapdragonem 865+. Za tajemným zařízením má stát Xiaomi a dle spekulací má jít o přístroj „pouze“ se Snapdragonem 865, tedy bez přídomku plus. Na druhou stranu jde o velmi blízké procesory a je možné, že snadno došlo k záměně.

I pokud by se nakonec jednalo o model se Snapdragonem 865+, je výsledek v benchmarku extrémně vysoký. Dle označení zařízení M2007J1SC lze odhadovat, že se jedná o příslušníka řady Mi 10 od Xiaomi. Možná půjde o dosud nepředstavené Xiaomi Mi 10 Pro Plus. O budoucí vlajkové lodi hovořil již Lei Jun, generální ředitel Xiaomi. Zmínil například, že se můžeme těšit na displej s vysokou obnovovací frekvencí (120 Hz), stereo reproduktory, infračervený port, 3,5mm jack, bezdrátové nabíjení či baterii s kapacitou 4 500 mAh. Novinka by mohla mít také velmi rychlé 120W nabíjení kabelem. Představení by mohlo proběhnout ještě v srpnu tohoto roku.