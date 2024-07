Začínají pařížské olympijské hry. Přehled můžete mít i s oficiální aplikací

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Ačkoliv některé sporty již začaly, oficiální zahájení XXXIII. letních olympijských her, které se konají v Paříži, proběhne dnes večer. Hojně sledovaný ceremoniál budou letos zaznamenávat a živě přenášet telefony od Samsungu. Následující více než dva týdny budou ve znamení nespočtu sportovních klání, a je jasné, že ne každý má možnost sledovat vše živě a nepřetržitě.

K možnému sledování olympijských her může posloužit i oficiální aplikace pařížských her, která je k dispozici zdarma ke stažení pro operační systémy Android a iOS. Po stažení se snadno přihlásíte; kromě možnosti vytvořit si nový účet můžete využít již existující účet na Googlu či Facebooku. Následně se ocitnete v aplikaci, která je rozdělena do několika karet. Na domácí kartě je přehled aktuálního dění, druhá karta sdružuje kompletní program, třetí mapuje cestu olympijského ohně, a na čtvrté kartě běží různé přenosy, dnes například z předcházejících zahájení olympijských her. V aplikaci najdete také podrobné mapy Paříže s vyznačenými místy sportovních klání či kulturních událostí.

Aplikace bohužel nepřináší jen radost, jak by se mohlo očekávat. Pokud využíváte operační systém Android, může vás zarazit velmi nízké hodnocení ze strany uživatelů, které je pouze 2,5 hvězdičky z 5. Oproti tomu aplikace pro iOS má hodnocení výrazně lepší, a to 4,3 hvězdičky z 5. Obávat se aplikace každopádně nemusíte. Co však v dnešní době zamrzí, je chybějící lokalizace do češtiny. Na Androidu je aplikace poměrně těžkopádná, pomalá a zpravidla se okamžitě znovu načítá, pokud z ní odejdete.

Možná si řeknete, zda existuje nějaká alternativa. Samozřejmě, že ano. Využít lze různé komunikační kanály České televize, ale pokud chcete mít možnost sledovat opravdu vše, je vaší jedinou možností videotéka Max (bývalé HBO Max), kde lze sledovat vše živě a narozdíl od oficiální aplikace se dočkáte alespoň českého prostředí.