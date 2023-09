Xiaomi uvádí Watch 2 Pro: své první hodinky s Wear OS a podporou eSIM

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Fanoušci Xiaomi, kteří mají slabost pro chytré hodinky a zároveň preferuji otevřený operační systém Wear OS, se dnes dočkali důležitého milníku s označením Xiaomi Watch 2 Pro. Novinka nabídne kromě operačního systému od Googlu kvalitní displej, výkonný čipset Snapdragon W5+ Gen1 i další zajímavou výbavu.

Xiaomi Watch 2 Pro mají WearOS, eSIM a rychlý čipset

Tři tlačítka, kov a silikon

Začneme designem, neboť ten hraje u chytrých hodinek důležitou roli. Výrobce vsadil na kovové pouzdro z nerezové oceli doplněné o silikonový řemínek standardizované šířky uchycení 22 mm. Zájemcům tak nic nebrání v tom jej vyměnit za jiný. Zajímavostí jsou hned tři tlačítka na pravém boku, kterými lze hodinky (spolu s displejem) ovládat. Xiaomi Watch 2 Pro rozměry vcelku jasně cíli na pánskou klientelu, pozitivní však je, že ani pokud nemáte nadměrně široké zápěstí či jen neholdujete příliš velkým ciferníkům, budou na ruce hodinky vypadat dobře.

Z hlediska konstrukčního zpracování neponechalo Xiaomi nic náhodě. Obrazovku chrání sklíčko Gorilla Glass a spodní strana je z antialergeního materiálu. Rovněž haptická odezva působí dostatečně prémiově.

Bohaté možnosti Wear OS

Xiaomi Watch 2 Pro jsou prvními hodinkami výrobce s Wear OS a podporou eSIM. To znamená, že je možné do nich nahrát virtuální SIM kartu a používat je nezávisle na telefonu, resp. mít veškerou konektivitu. To umožňuje moderní čipset Qualcomm Snapdragon W5+ Gen1, který byl uveden relativně nedávno a kromě vysokého výkonu by měl zajistit i hladký chod na roky dopředu. Důležité je zmínit rovněž úložiště, jehož kapacita činí 32 GB, RAM má solidní 2 GB. Ve výbavy nemá scházet ani pokročilá navigace využívající celkem pět navigačních systémů, Bluetooth 5.2 či 5GHz Wi-Fi.

Předností Wear OS, jako je široká nabídka doinstalovatelných aplikací, si pak bude možné užívat na 1,43" displeji s maximálním jasem až 600 nitů a rozlišením 466 × 466 pixelů. Obrazovka vypadá skutečně velmi hezky, má jemný rastr a skvělou čitelnost, pochopitelně se jedná o AMOLED panel, tudíž není nouze o špičkové podání černé či pěkně syté barvy.

Uvnitř hodinek pak kromě procesoru najdeme rovněž 495mAh baterii, jež by měla dle výrobce zprostředkovat až 65 hodin používání na plné nabití, tedy necelé tři dny. Zda těchto hodnot hodinky skutečně dosáhnou, pak ověříme v testu. Z další výbavy ještě zmíníme možnost monitoringu až 150 sportovních aktivit, integrovaný barometr, podporu bezkontaktního placení a další.

Cena

Chytré hodinky Xiaomi Watch 2 Pro budou k dispozici v provedení s LTE za 6 299 Kč, v Bluetooth verzi za 5 599 Kč.