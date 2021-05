Xiaomi Redmi Note 8 má 25 miliónů majitelů. Výrobce chystá nástupce

Xiaomi na Twitteru oznámilo, že se jeho telefonu Redmi Note 8 celosvětově prodalo 25 miliónů kusů během zhruba dvou let. Jde o další potvrzení, jak skvěle se daří řadě Redmi Note, neboť včera jsme se dozvěděli, že v průběhu 7 let se prodalo přes 200 miliónů modelů Redmi Note.

The #RedmiNote8 has now sold 25M+ units globally!



As we celebrate this milestone, we're thrilled to introduce you to the #ThePerformanceAllStar – the #RedmiNote8 2021. Stay tuned! pic.twitter.com/39RHoTC2Mb