Xiaomi pravděpodobně chystá kompaktní, přesto skvěle vybavený telefon

Polský uživatel Twitteru, Kacper Skrzypek, naznačil příchod modelu s označením Xiaomi 12X (s kódovým označením Psyche).

Say "hello" to the #Xiaomi12X (codename: psyche, not for India).

Snapdragon 870, 50 Mpx main camera, display 145.4 x 65.4 mm (6,28") AMOLED HDR10 FOD 120Hz FullHD+ (1080x2400) pic.twitter.com/WOjat1mPnB