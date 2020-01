Xiaomi Mi A3 obdrží příští měsíc aktualizaci na Android 10

Xiaomi Mi A3, což je pravděpodobně nejlevnější telefon s integrovanou čtečkou otisků prstů v displeji na trhu, již brzy obdrží aktualizaci na Android 10. Zařízení je zapojeno do programu Android One a na oficiálním twitterovém profilu výrobce bylo potvrzeno, že bychom se měli aktualizace dočkat někdy v polovině února.

Thanks for your excitement and patience. Glad to announce the update will be out in mid February for Mi A3.