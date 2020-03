Opožděná aktualizace na Android 10 pro Xiaomi Mi A3 byla zastavena

Mobilní telefony zařazené do programu Android One se mají pyšnit čistou podobou operačního systému od Googlu a příkladnou podporou, kdy mají aktualizace chodit krátce po vydání samotným Googlem, maximálně v horizontu několika málo týdnů. Tento proces se ovšem hrubě nedaří dodržovat Xiaomi, a to zejména v případě poslední generace jeho řady telefonů s Androidem One. Xiaomi Mi A3 mělo totiž nejnovější Android 10 obdržet řekněme během listopadu. To se bohužel nestalo a uživatelé čekali dlouhé měsíce až do března následujícího roku.

Zkraje března došlo konečně ke globálnímu vypuštění aktualizace, byť samozřejmě platí šíření v několika vlnách v závislosti na konkrétním trhu. Po pouhém jednom dni však výrobce aktualizaci zastavil z důvodu vážných potíží. Server piunikaweb.com přinesl zkušenosti uživatelů, kteří hlásí různé obtíže. Některým byla aktualizace nabídnuta, avšak nešla stáhnout. Jiným stahování započalo, avšak samo se ukončilo a poté aktualizace beze stopy zmizela. Několika uživatelům se aktualizaci ale přesto podařilo stáhnout a dokonce i nainstalovat. Za výhru to však považovat nelze.

Xiaomi Mi A3 – videorecenze

Dle všeho se zdá, že aktualizace je plná chyb, což bez bližších informací potvrdilo i samo Xiaomi. Uživatelé zmiňují například velmi špatně fungující čtečku otisků prstů. Xiaomi se tak povedlo aktualizaci vydat výrazně pozdě a navíc ještě neodladěnou. Výrobce uživatelům rozeslal informační e-mail, ve kterém informuje, že pozastavený aktualizační proces by měl být co nejdříve obnoven.