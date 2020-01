Který Číňan fotí lépe? Porovnali jsme Xiaomi Mi A3 a Realme 5

Na mobilenet.cz vám pravidelně přinášíme různá foto-srovnání. Tentokrát jsme si vybrali lehce netradičně velmi levné telefony s Androidem. Oba mají totiž mnohé společné. Xiaomi i Realme pochází z Číny, obě firmy produkují telefony se zajímavým poměrem cena vs. výkon. To je případ i dnešních kousků Xiaomi Mi A3 a Realme 5. Nejprve si prostřednictvím tabulky přiblížíme jednotlivé fotoaparáty. Xiaomi si vystačí se třemi zadními fotoaparáty, Realme to zkouší se čtyřmi.

Xiaomi Mi A3 Realme 5 hlavní fotoaparát 48 Mpx (f/1.8) 12 Mpx (f/1.8) ultraširokoúhlý fotoaparát 8 Mpx (f/2.2) 8 Mpx (f2.2) portrétní fotoaparát 2 Mpx 2 Mpx makro fotoaparát ne 2 Mpx čelní fotoaparát 32 Mpx 13 Mpx

Ačkoliv mají hlavní fotoaparáty odlišná rozlišení, v praxi bude stejné. Xiaomi totiž má v automatickém režimu, ve kterém srovnání probíhalo, nastaveno právě nižší 12megapixelové rozlišení a skládá čtyři snímku do jednoho. Porovnáme nejen hlavní fotoaparáty v různých podmínkách, ale rovněž ultraširokoúhlé fotoaparáty, které jsou alespoň tabulkově zcela shodné. Rozdíl, alespoň co se počtu megapixelů, zaznamenáváme u čelního fotoaparátu. Ani to však nemusí nutně nic znamenat, vyšší číslo totiž rozhodně nemusí znamenat kvalitnější snímky.

První snímek u všech fotografií v tomto článku (posuvník úplně vpravo) náleží Xiaomi Mi A3, druhý pak Realme 5 (posuvník umístěn vlevo).

Ukázkové fotografie v originálním rozlišení

Snímky si můžete prohlédnout i v plném rozlišení. Fotografie stačí přiblížit v galerii pomocí ikony lupy.