Vyzkoušeli jsme jak fotí a natáčí levné TCL 40 SE

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Na českém trhu se objevila novinka nižší střední třídy od TCL, model 40 SE. V jeho případě lze hovořit spíše o modelu pro méně náročné, který však v některých oblastech dokáže zaujmout. V ruce působí spíše levnějším dojmem, za což mohou především matné plasty. Pomyslného lesku se dočkal jen fotomodul, takže právě ten trpí na otisky prstů. Ačkoliv má telefon 190 gramů, působí v ruce lehce. Čelní straně dominuje 6,75" IPS displej s 90Hz obnovovací frekvencí, avšak celkový dojem kazí nižší HD+ rozlišení. Při běžné práci si však rastru nijak nevšimnete.

Jedním z hlavních lákadel je možnost sáhnout po verzi s velkou 256GB interní pamětí, to se v nižší střední třídě příliš nevidí. Po prvním zapnutí zbývá pro vaše data 232 GB. O místo byste tak nikdy neměli mít nouzi, neboť telefon si rozumí i s paměťovkami. Dobrých zpráv není nikdy dost, a tak přihodíme informaci o tom, že telefon dokáže současně pracovat se dvěma nanoSIM i paměťovkou.

Na test máme k dispozici lepší variantu s 256GB úložištěm, ze kterého zůstává 232 GB pro vaše data

Dnes nás však zajímá, jak takový telefon, který se na českém trhu nabízí kolem 5 tisíc korun, fotí. Na zadní straně jsou hned tři fotoaparáty, nicméně dle očekávání jsou dva takřka zbytečné, a tak je vezmeme velmi rychle. Jde o 2Mpx portrétní objektiv a 2Mpx makro snímač. Zejména druhý doplácí na velice nízké rozlišení. Za řeč tak stojí pouze hlavní snímač s 50 Mpx, světelností f/1.9 a velikostí snímače 1/2,55". Na optickou stabilizaci je potřeba zapomenout, vrcholem je automatické ostření a přisvětlovací dioda.

Při zvolení automatického režimu fotoaparátu funguje tak, jak očekáváte. Fotí skládáním čtyř snímků do jednoho ve 12,5 Mpx. Za dobrého světla jsou fotografie velmi slušné, barevně věrné a ostré po celé ploše. To je rozhodně plus a v podstatě i to, co od cenově dostupného telefonu očekáváte. S ubývajícím světlem přichází tradiční potíže, kdy rychle klesá ostrost. Problémem je například již jen větší stín.

Příliš radost vám zřejmě neudělá ani čelní 8Mpx kamerka, která velmi často vytvoří spíše neostrý snímek. Nouzově se tak použít dá, avšak pokud často a rádi fotíte selfies, doporučuji se poohlédnout jinde. Nepotěší ani záznam videa, který je možný maximálně ve Full HD rozlišení a jen se 30 snímky za vteřinu. Zde bohužel telefon limituje použitý procesor, který výkonem neoslní.

TCL 40 SE (testovací video) – 1080p, 30 FPS

TCL 40 SE v redakci nadále testujeme. Pokud vás o něm cokoliv zajímá, ptejte se v komentářích pod článkem.