Na český trh doputovala novinka nižší třídy od TCL, která cílí na všechny, kteří hledají základní chytrý telefon s velkým displejem a současně i opravdu velkorysým úložným prostorem. Sáhnout totiž můžete po nadstandardní verzi s 256 GB. Radost udělá i dobrá výdrž či nejnovější verze operačního systému Android.

Telefony TCL na českém trhu postupně nahradily modely Alcatel. Dříve jsme se s nimi mohli setkat takřka ve všech cenových patrech, avšak v letošním roce je nabídka o poznání skromnější a ty nejlepší sotva nakukují do střední třídy. Aktuálně nám na test dorazilo TCL 40 SE, která stojí na pomezí nižší a nižší střední třídy. Důraz je kladen na displej, který má téměř 6,8", a potěší i možnost volit mezi 128 a 256GB interní pamětí. Zajímavě působí i 50Mpx fotoaparát a když vše podtrhne cena kolem 5 tisíc korun, v závislosti na interní paměti, máme zde minimálně kousek, který si zaslouží pozornost.

Technické parametry TCL 40 SE 256+6 GB Kompletní specifikace Konstrukce 164,5 × 75,4 × 9 mm , 192 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,75" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 1 080 × 1 920 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 700 , CPU: 2×2,2 GHz + 6×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 010 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost Q1 2023, Kč

Obsah balení: chybí nabíječka

Prodejní balení je tentokrát velice skromné a výrobce přibalil jen to, co je opravdu nezbytně nutné. Kromě samotného telefonu jde o USB kabel a klíček pro otevření šuplíčku pro nanoSIM karty a paměťovku. Dále už jsou v krabičce pouze manuály, což mimochodem bohužel znamená, že chybí i nabíjecí adaptér.

Nelíbilo se nám nedostalo se na nabíječku

Konstrukční zpracování: obyčejně, ale bytelné

Novinka od TCL se nijak speciálně nesnaží a nabízí to, co od cenově dostupného telefonu očekáváme. Celoplastové tělo je zahaleno do matných odstínů, což přináší spíše výhody. Telefon sice nevypadá na první pohled tak lákavě, na ten druhý však oceníte, že není magnetem na otisky prstů a takřka celé tělo dobře odolává drobným škrábancům. To se krásně skloubí s tím, že konstrukce mobilu je bytelná a žádné díly nevržou.

Líbí se mi mírně zaoblené boční strany, díky kterým mobil dobře padne do dlaně a jistě se drží, a to i přes větší rozměry. Tabulková hmotnost 190 gramů vás může zaskočit, ale její rozložení je příkladné a telefon působí spíše lehčím dojmem.

Na pravém boku jsou klasická tlačítka, jedno reguluje hlasitost, druhé, tlustší, je odemykací a slouží současně jako čtečka otisků prstů. Ta funguje spíše vlažněji a je nutné prst přidržet, aby došlo k načtení a následnému odemčení telefonu. Na opačné straně je pouze dlouhý šuplíček, kam lze umístit nejen dvě nanoSIM, ale také paměťovou kartu.

Líbilo se nám bytelná konstrukce

příjemně padne do ruky

Nelíbilo se nám pomalejší čtečka otisků prstů

Displej: velký a slušný

Jedním z trumfů bude IPS displej s 6,75". Patří tak jednoznačně k těm větším. Z tohoto ohledu je nicméně škoda nasazení pouze HD+ rozlišení, které logicky znamená hrubší rastr. Na druhou stranu ale situace není tak zoufalá, jak by mohla papírově vypadat a při běžném používání si ničeho nevšimnete. Ocenit naopak lze 90Hz obnovovací frekvenci a solidní jas 450 nitů. Čitelnost na slunci není v rámci třídy vůbec špatná. O ochranu displeje se stará tvrzené sklíčko, ale výrobce jej blíže nespecifikuje.

Líbilo se nám velká úhlopříčka

90Hz obnovovací frekvence

Nelíbilo se nám pouze HD+ rozlišení

Zvuk: parádní

TCL 40 SE je vybaveno stereo reproduktory, kdy je jeden nad displejem a druhý na spodní hraně. Hrají hlasitě a překvapivě i poměrně kvalitně. Na sledování videí či hraní her jsou jako dělané. Nechybí ani 3,5mm jack.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: šlo by to rozhodně lépe

Pod kapotou už bohužel legrace končí a vyplouvá na povrch nesmyslné šetření. Smířit se musíte s osmijádrovým procesorem Helio G37, který je více než dva roky starý a výkonem zrovna neoplývá. Z tohoto důvodu doporučujeme sáhnout po lepší variantě s 6GB RAM. Ta vám totiž nadělí rovnou i velkorysé 256GB úložiště, ze kterého zbývá po prvním zapnutí 232 GB pro vaše data, a navrch nechybí již zmíněný slot pro až 512GB paměťovku. Základní verze má poloviční paměť a jen 4GB RAM.

Nelíbilo se nám malá paměť

malá RAM u základní verze

starší procesor

Výdrž baterie: bez zklamání

Baterie má 5 010 mAh, což je stále lepší průměr. Výdrž se bezpečně šplhá nad jeden celý den, brzké večerní nabíjení vás tak rozhodně čekat nebude. Nabíjení však nijak rychlé není, vrcholem je 18 W po drátu, což dává nabíjecí čas takřka 2 hodiny.

Líbilo se nám slušná výdrž

Nelíbilo se nám velmi pomalé nabíjení

Konektivita: včetně NFC

Nechybí podpora Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS ani NFC pro bezkontaktní platby či rychlé spárování. Smířit se ale musíte s absencí 5G.

Líbilo se nám NFC

Nelíbilo se nám nepodporuje 5G

Fotoaparát: na momentky by to šlo

Na zadní straně jsou hned tři fotoaparáty, nicméně dle očekávání jsou dva takřka zbytečné, a tak je vezmeme velmi rychle. Jde o 2Mpx portrétní objektiv a 2Mpx makro snímač. Zejména druhý doplácí na velice nízké rozlišení. Za řeč tak stojí pouze hlavní snímač s 50 Mpx, světelností f/1.9 a velikostí snímače 1/2,55". Na optickou stabilizaci je potřeba zapomenout, vrcholem je automatické ostření a přisvětlovací dioda.

Při zvolení automatického režimu fotoaparátu funguje tak, jak očekáváte. Fotí skládáním čtyř snímků do jednoho ve 12,5 Mpx. Za dobrého světla jsou fotografie velmi slušné, barevně věrné a ostré po celé ploše. To je rozhodně plus a v podstatě i to, co od cenově dostupného telefonu očekáváte. S ubývajícím světlem přichází tradiční potíže, kdy rychle klesá ostrost. Problémem je například již jen větší stín.

Příliš radost vám zřejmě neudělá ani čelní 8Mpx kamerka, která velmi často vytvoří spíše neostrý snímek. Nouzově se tak použít dá, avšak pokud často a rádi fotíte selfies, doporučuji se poohlédnout jinde. Nepotěší ani záznam videa, který je možný maximálně ve Full HD rozlišení a jen s 30 snímky za vteřinu. Zde bohužel telefon limituje použitý procesor, který výkonem neoslní.

TCL 40 SE (testovací video) – 1080p, 30 FPS

Nelíbilo se nám nepřesvědčivá kvalita hlavního fotoaparátu

nepříliš kvalitní videa

Software: nejnovější Android

Prostředí zajišťuje Android 13 a poměrně masivní nadstavba od TCL. Ta mění například ikonky i styl menu a nastavení. Výsledkem je horší přehlednost, zejména u nabídky s nastavením. U menu si lze zvyknout a například automatické třídění dle typu aplikace nevypadá vyloženě k zahození. Letos se výrobci, zdá se, povedla optimalizace a minimálně nyní po několika týdnech prostředí pracuje velmi spolehlivě a v rámci možností svižně. Mírně nám však zastarávají bezpečnostní záplaty, které jsou platné k únoru letošního roku.

Líbilo se nám slušná optimalizace

Nelíbilo se nám zbytečně mohutná nadstavba

Zhodnocení

TCL 40 SE je svým způsobem zajímavým přírůstkem ve své kategorii. V základní verzi se vměstná do 5 tisíc korun, s velkorysým 256GB úložištěm, které je patrně největším lákadlem, stojí lehce nad 5 tisíc Kč. Telefon bychom mohli nazvat ideálním pro méně náročné uživatele či děti. Potěší totiž i slušným displejem, stereo reproduktory či obstojným hlavním fotoaparátem. Je však nezbytné dodat, že konkurence je v této kategorie velmi silná a TCL 40 SE rozhodně nemá automaticky zaručen úspěch.

Konkurence

I v cenové relaci kolem 5 tisíc korun můžete chtít telefon s podporou 5G. Nabízí se například Poco M4, avšak musíte se smířit s menší interní pamětí.

Přejít do katalogu Xiaomi Poco M4 128+6 GB Rozměry 164 × 76,1 × 8,9 mm , 200 g Displej TFT IPS, 6,58" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 1 080 × 1 920 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 700 , 2×2,2 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh

Stylovější vzhled nabízí například Honor Magic4 Lite, který za stejné peníze poskytne i výrazně lepší displej a rychlejší nabíjení, což mohou být pádné argumenty.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Honor Magic4 Lite Rozměry 166,1 × 75,8 × 8,1 mm , 189 g Displej TFT IPS, 6,81" (2 388 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 1 080 × 1 920 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 695 , 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 800 mAh Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz