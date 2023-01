Vyšlápne si Honor na Samsung? Chystá novinky na veletrhu MWC 2023

Na blížícím se veletrhu MWC 2023 by měl Honor představit vlajkové modely Magic5 a půjde pro něj zřejmě o velmi důležitou řadu. Uživatel na Twitteru vystupující pod přezdívkou @RODENT950 zveřejnil upoutávku Honoru, na které je napsáno „Jděte za hranice Galaxie, abyste byli svědky skutečné magie“. Na tom by nemuselo být nic zvláštního, ale slovo Galaxie (v originále Galaxy) je napsáno s velkým písmenem, odkazuje tak jasně na řadu telefonů od Samsungu.

Black hole traps everything that falls in, including... (Samsung) Galaxy? Possible design of new HONOR Magic leaked ahead of their official announcement.#HONOR pic.twitter.com/CN08A6VCYs