Výkonné OnePlus 9RT s AMOLED displejem brzy zamíří i mimo Čínu

OnePlus v loňském roce přineslo primárně OnePlus 9 a OnePlus 9 Pro, avšak na domácím čínském trhu se od loňského roku prodává také OnePlus 9RT. Zdálo se, že se na této skutečnosti nic měnit nebude, ale indický profil OnePlus na Twitteru přinesl kódovanou informaci pomocí Morseovy abecedy. V ní je zakódován název OnePlus 9RT.

Get ready to decode greatness. Coming soon!#NeverSettle pic.twitter.com/kEtiDfAt3e