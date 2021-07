Vyhrajte Honor MagicBook 14 v naší nové soutěži!

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nebojte, nebudeme vás tu strašit blížící se školou, nejsme nákupní centrum. Ale i tak, nehodil by se vám na studia nebo na home office pomocník zdarma? O jeden takový budeme počínaje dnešním dnem soutěžit. Pokud navíc budete sledovat i dnešní mobilecast naživo, vaše šance na výhru se znásobí. A to už je argument naladit si nás, co myslíte?

Ti, kteří na soutěžní otázku správně odpoví v rámci vysílání mobilecastu #207, budou mít šanci na výhru větší!

Jak hrát a vyhrát?

Budeme rádi za odběr na našem YouTube kanále! Dnes, tedy v úterý 27. 7. 2021 od 17:00 hod. sledujte živě na náš pořad mobilecast na našem YouTube kanále, nebo přímo v článku na mobilenet.cz. V rámci pořadu vyhlásíme soutěžní otázku. Kdo nestihne živý přenos, na YouTube bude k dispozici, jako vždy, i záznam. Svou odpověď na soutěžní otázku vyplňte do formuláře níže. Pokud to stihnete v průběhu živého vysílání mobilecastu, zapíšeme vás do slosování pětkrát, budete tak mít mnohem vyšší šanci vyhrát. Je to odměna za to, že nás sledujete živě. Počkejte si na slosování a vyhlášení vítěze, kterého vyhlásíme na webu příští týden a bude kontaktován také e-mailem.

Soutěž probíhá od 27. 7. 2021 17:00 hod. do 6. 8. 2021 23:59 hod. Výhrou je notebook Honor MagicBook 14. Nezapomeňte si pročíst také kompletní kompletní pravidla soutěže, která naleznete zde.

Soutěžní formulář

Načítání…

Ať vám už žádná soutěž neunikne! Sledujte mobilenet.cz na Facebooku, Twitteru a Instagramu!