Vstoupí Apple do cenové války? Nová generace hodinek Watch SE má zlevnit

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Apple není znám tím, že by se zaměřoval na agresivní cenovou politiku nebo nabízel své produkty za co nejnižší cenu. Americký výrobce však dobře ví, že ne všichni jeho zákazníci si mohou dovolit vydávat desítky tisíc za nové zařízení. Právě pro tuto skupinu uživatelů Apple nabízí produkty s označením SE, které jsou dostupné například v řadě iPhone a Watch.

V současné době jsou v nabídce cenově dostupné hodinky Apple Watch SE, které se v základní verzi na českém trhu prodávají za přibližně 5,5 tisíce korun. Tento model je však již více než dva roky starý, a proto se očekává příchod jeho nástupce. Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg Apple již intenzivně pracuje na třetí generaci těchto hodinek. Nová verze by měla být představena v roce 2025, přičemž se očekává, že se Apple zaměří na nižší cenu.

Apple však plánuje tento krok chytře – snížení ceny by mělo být dosaženo použitím nových materiálů. Zatímco druhá generace používá hliníkové tělo, třetí generace by měla vsadit na plast, který by umožnil ještě nižší cenu. Odhaduje se, že základní model by mohl stát kolem 200 dolarů, tedy zhruba 5 tisíc korun. Pokud se tato informace potvrdí, Apple by mohl lépe konkurovat například Samsungu a jeho Galaxy Watch FE.

Nasazení plastového těla by mohlo přinést nejen cenové úspory, ale i širší nabídku barevných variant. Apple by tak mohl připomenout dobu iPhonu 5c, který nabízel pestrou škálu barev. Tento krok by mohl oslovit především mladší zákazníky a děti.

Ohledně výbavy nových hodinek zatím nejsou dostupné podrobnosti. Předpokládá se však, že hardware bude vycházet z některého z již existujících modelů z hlavní řady Apple Watch.