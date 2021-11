Vodafone zveřejnil svoji vánoční nabídku. Trvale vylepšuje tarify a nabízí slevy

Fotografie: Vodafone

„Vodafone dlouhodobě usiluje o to, aby každý mohl čerpat z výhod digitalizace. Asi si vybavíme tu radost prarodiče, když ho navštívíme. Díky technologiím spolu můžeme být častěji, a to kdykoliv a odkudkoliv,“ říká Simona Lišková, ředitelka marketingu Vodafonu. „Z průzkumů víme, že by senioři rádi byli online a často pro ně není ani problém koupit si potřebná zařízení. Jenže mají strach ze složitosti a z toho, že zakoupené zařízení nebudou umět ani zprovoznit. Letošní Vánoce tak chceme pojmout jinak a chceme seniorům s pomocí Nadace Vodafone darovat to nejcennější, to je kus sebe, a pomoci jim získat větší jistotu v online světě,“ dodává Simona Lišková.

Čím letos k Vánocům udělat radost? 🎄 Darujte svým blízkým sebe, váš čas je pro ně totiž nejvíc. 💛 A s námi je to jednodušší, než byste čekali. Více na https://t.co/7oVfkbVCKA. pic.twitter.com/7UXvaFGBCY — Vodafone ČR (@Vodafone_CZ) November 16, 2021

Digitální odysea je bezplatný kurz, který si bere za cíl naučit starší generaci alespoň základní funkce chytrých telefonů. I když je kurz možné procházet online, je důležitým cílem projektu i to, aby se do výuky seniorů zapojili jejich blízcí a aby si tak společně užili dobrodružnou cestu za rodinnou digitalizací. Díky projektu všichni dostávají zábavný a přehledný návod, jak na to. Digitální komunikaci seniorů Vodafone podporuje i vylepšenou tarifní nabídkou 60+, kde ztrojnásobil objem dat. Zákazník starší 60 let si může pořídit za 299 korun měsíčně 250 minut volání do všech sítí, neomezené SMS a 3 GB dat.

Televize zdarma a vylepšení tarifů, které zůstane i po Vánocích

Na Vánoce se u oblíbené pohádky nebo filmu sejde nejedna rodina, proto na nové zákazníky čekají díky vánoční kampani Vodafonu i 3 měsíce služby Vodafone TV zdarma. Televizi si je možné pořídit samostatně, akce platí pro balíčky Klasik a Komfort, hradí se pouze pronájem set-top boxu za 70 korun měsíčně. Znamená to přes 115 programů a k tomu videotéku s více než 2 000 tituly.

Připravený je i další prémiový obsah zdarma – pro nové i stávající zákazníky Vodafone TV (s tarifem Klasik nebo Komfort) jde o balíček HBO na jeden měsíc.

Spolu s vánoční kampaní Vodafone upravuje také své mobilní tarify. Nyní si navíc u základního tarifu Neomezený Basic, ale i Neomezený Super zájemci mohou aktivovat zdarma datové ZRYCHLENÍ NA MAXIMUM. Neomezenou rychlost mohou využít vždy tři libovolné dny v měsíci, aktivuje se v aplikaci Můj Vodafone nebo přes webovou samoobsluhu. Možnost zrychlení tarifů zůstává už trvale, navazuje na významný milník Vodafonu v pokrývání sítí 5G. Ta už je dostupná pro více než 50 procent populace, Vodafone je tak jasným tuzemským 5G lídrem.

Výrazné slevy nejen na telefony

I letos Vodafone myslí na zákazníky, kteří si chtějí koupit nový hardware. Na každé telefonní číslo čeká sleva až 5 000 korun na zařízení, a to při pořízení kombinované nabídky služeb. Sleva platí na telefony, ale také třeba na tablet, herní konzoli PlayStation nebo notebook a televizor.

Vodafone mimo jiné nabízí pevný internet na 3 měsíce zdarma pro vybrané druhy konektivit.

Vánoční nabídka pro firmy

Datové ZRYCHLENÍ NA MAXIMUM je připraveno také pro firemní tarify. Neomezenou rychlost mají zákazníci k dispozici dokonce 7× 24 hodin měsíčně, mohou tak využít i maximální rychlost 5G sítě.

Pokud jde o nový hardware, pro každé telefonní číslo čeká firmy sleva nejen na telefony, ale i další elektroniku ve výši až 6 tisíc korun (při pořízení nových služeb). Až k pěti číslům si tak firma může pořídit třeba pět telefonů s celkovou slevou 30 tisíc korun. Podnikatelé zároveň mohou využít 3 měsíce zdarma pro pevný internet jak v pevné síti Vodafonu, tak i u dalších partnerů Vodafonu.