Vodafone naděluje potřetí. Předplacenkáři získají 30 % dobitého kreditu navíc

Fotografie: Vodafone

Vodafone pokračuje v odhalování dárku pro své předplacenkáře. Jelikož máme za sebou třetí adventní neděli, je čas na dárek s pořadovým číslem 3. Ten je tentokrát určen v podstatě opravdu všem. Pokud si v tomto týdnu dobijete skrze aplikaci Můj Vodafone kredit alespoň za 300 Kč, získáte 30 % navíc jako dárek. Při minimálním dobití tak jde o 100 Kč, v součtu si tak za 300 Kč dobijete 400korunový kredit.

Maximální částku, kterou si můžete dobít, je 9 999 Kč, přičemž v takovém případě by bonusový kredit činil 3 000 Kč. Platnost tohoto kreditu bude 14 dní a připsán bude nejpozději do 24 hodin. Uhradit z něj je možné všechny běžné služby operátora Vodafone, tedy například balíčky na volání, SMS či data. Naopak služby třetích stran z bonusového kreditu hradit nelze. Akce platí až do této neděle, protože v pondělí 19. prosince operátor vyrukuje s posledním, v pořadím čtvrtým dárkem.