Vlajky čekají, základ se raduje. Levný Samsung Galaxy F06 má One UI 7.0

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nejnovější operační systém Android 15 dorazil už koncem minulého roku, kdy jej nasadil nejen Google do Pixelů, ale i další výrobci. Jejich zástup se samozřejmě rozrůstá a donedávna opěvovaný Samsung má problémy. Údajně kvůli práci na výrazně přepracované nadstavbě One UI 7.0 totiž Android 15 na žádný starší kousek nevydal. Jihokorejský výrobce se to sice snaží všelijak vysvětlovat, ale netrpělivost ze strany uživatelů je již značná.

Důvodem je nejen příchod vlajkové řady Galaxy S25, která již samozřejmě Android 15 a One UI 7.0 má, ale také dalšího modelu zvaného Galaxy F06. S touto řadou se v Evropě nesetkáme, je určena převážně pro indický trh a supluje zde pomyslný základ od Samsungu. Cena se na indickém trhu pohybuje v přepočtu pod hranicí 3 tisíc korun. I přesto se však uživatelé mohou těšit na nejnovější Android 15 a nadstavbu One UI 7.0. Tedy to, nač netrpělivě čekají majitelé telefonů z řad Galaxy S24, S23, S22 a S21, který za svůj telefon utratili mnohdy i desetkrát tolik.

Výbava zmíněného modelu Galaxy F06 je jinak zcela základní. Nasazen je 6,7" IPS displej s HD+ rozlišením. Na zádech je 50megapixelový fotoaparát s 2megapixelovým makro objektivem. Výkon obstarává procesor MediaTek Dimensity 6300 společně s až 6GB RAM a 128GB úložištěm. Baterie pak má kapacitu 5 000 mAh a podporováno je 25W drátové nabíjení.

Ve výsledku to na Samsung nevrhá příliš dobré světlo, když nejnovější prostředí vyladil pro naprosto základní zařízení, ale kupříkladu majitelé nadále skvěle výkonných modelů Galaxy S24 musí čekat. Dokonce Samsung ani nenastínil, kdy by aktualizace mohla být hotová.