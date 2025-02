Nový Galaxy S25 si teď můžete pronajmout, vyjde to jen na 599 Kč

Fotografie: Mobil Pohotovost

Předplatné telefonů Samsung je tady. V rámci služby Cashtec Upgrade si nyní můžete pronajmout nejnovější vlajkovky Samsungu, a to za tu nejnižší cenu v Česku. Nový Galaxy S25 vás vyjde jen na 599 Kč měsíčně. Za dva roky pronájmu tak za telefon zaplatíte jen to, co ztratí na hodnotě, a poté ho jednoduše vyměníte za nejnovější model.