Vivo X70 Pro+ by mohlo být výkonné monstrum se zadním displejem

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Vivo chystá novou špičkovou řadu X70 a dnes se můžeme díky pricebaba.com blíže seznámit s vůbec nejvýše postaveným modelem X70 Pro+. Telefon má mít rozměry 164,8 × 75,5 × 9,0 milimetrů, avšak tloušťka v oblasti fotoaparátů naroste až na 11 milimetrů. Nasazeny mají být čtyři fotoaparáty včetně periskopového objektivu a záštitu nad nimi převzala značka Zeiss. Hned vedle fotoaparátu je prozatím blíže nespecifikovaný prostor. Spekuluje se, že by v něm mohl být zadní displej, a to například po vzoru Xiaomi Mi 11 Ultra. V případě Viva X70 Pro+ by však mohl být panel výrazně větší.

Hlavní čelní displej má mít 6,7", půjde o AMOLED panel s Full HD+ rozlišením. Lze předpokládat, že nebude chybět ani vyšší snímkovací frekvence. O výkon se postará s největší pravděpodobností Snapdragon 888 s 8GB RAM. Vyloučena ale není ani varianta s až 12GB RAM. Prozatím není známa kapacita baterie, ale hovoří se o podpoře 65W drátového nabíjení.

V tuto chvíli si musíme na další specifikace počkat. Stejně tak na možné potvrzení zajímavého zadního displeje. K představení řady X70 od Viva by mělo dojít v průběhu září.